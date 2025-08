Gabryel Aguilar e Duda Ribeiro vencem o street no STU de Curitiba

Gabryel garantiu título na última volta. Julio Detefon / STU/Divulgação

A terceira etapa do STU National 2025, em Curitiba (PR), foi encerrada neste domingo (27) e Gabryel Aguilar e Duda Ribeiro foram os vencedores na modalidade street.

Na final masculina, em que cada um dos seis skatistas tinha direito a três voltas de 45 segundos mais 15 segundos para a execução de uma melhor manobra, a Bomb Trick, a definição do título ficou para a última apresentação de Gabryel Aguilar.

Ivan Monteiro, atual campeão brasileiro de Street, tinha acabado de garantir uma nota muito alta, único a entrar no “9 Game”, com um 90,85.

Após uma volta limpa e uma Bomb Trick precisa, comemorados por Gabryel e por todo público, decisão difícil nas mãos dos juízes. Após algum tempo de suspense no ar, veio o anúncio no telão. Novo “9 Game” e, na sequência, surge a nota 91,30.

O primeiro campeão de uma etapa de STU em Curitiba, que já vinha de um segundo lugar em Criciúma e título em Florianópolis, não se conteve de tanta emoção e com o momento incrível que vive.

— Como sempre, quero primeiramente agradecer a Deus. E obrigado a todos que fazem parte de tudo isso. Apenas fiz hoje o que faço em todos os dias da minha vida: andei de skate e me diverti, sempre com carisma e sorriso no rosto. O skate salvou a minha vida. Sou rico, mas nem falo de dinheiro, e sim de amizade, de vivência e de tudo que o skate proporcionou para mim. Gratidão é a palavra que define esse momento. Foi um título de muito trabalho, esforço, dedicação e alegria, definido no último segundo — comemorou Gabryel.

Duda Ribeiro conquista primeiro título

Duda Ribeiro faz primeira temporada no STU National. Pablo Vaz / STU/Divulgação

Duda Ribeiro, de 15 anos recém completados, garantiu um lugar na temporada deste ano do STU National por ter sido campeã do STU On Tour 2024, campeonato de skate que começa no mundo virtual, recebendo votos dos internautas e de um júri especializado, e chega ao mundo real com uma final presencial no Rio de Janeiro.

Neste domingo, no Centro Nacional de Treinamento de Skateboarding, no Complexo Esportivo Tarumã, Duda conquistou uma nota 78,55, superando Maria Lúcia (75,43) e Isabelly Ávila (67,16), que fecharam o pódio.

— Ando desde muito pequena. Meu primo tinha um skate no quintal e lembro que com apenas um ano já sentava e andava. Brincadeira de criança. Gostei e nunca mais parei. Até entrar nessa vida de competição aos 10 anos, em 2020. No ano passado, surgiu o STU On Tour para mim, agradeço a todos pelos votos que recebi, fui selecionada para a final e acabei campeã. Hoje estou aqui, andando ao lado de skatistas como Gabi Mazetto e Pamela Rosa. Feliz demais — comemorou a jovem campeã.

Confira a classificação final:

Street masculino:

1º – Gabryel Aguilar – 91,30

2º – Ivan Monteiro – 90,85

3º – Matheus Mendes – 79,15

4º – Wallace Gabriel – 72,03

5º – Lucas Rabelo – 56,89

6º – João Lucas Alves – 55,40

Street feminino: