Gabigol, do Cruzeiro, é absolvido por acusação de fraude em exame antidoping

O atacante cruzeirense Gabigol foi absolvido do processo em que tinha sido acusado de fraudar um exame antidoping, realizado em abril de 2023, quando ainda era jogador do Flamengo. A Corte Arbitral do Esporte (CAS), em comunicado nesta sexta-feira, deu provimento ao recurso do jogador contra a União Federal do Brasil e a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) referente a uma possível violação das regras antidoping. Assim, a suspensão de 24 meses dada ao atleta foi anulada.