Gabi lamenta falta de consistência na final contra a Itália: "Não dá só para fazer um bom jogo"

— A gente viu que dá, mas temos que jogar com muita consistência, principalmente para concluir os contra-ataques — afirmou o destaque brasileiro na decisão deste domingo, com 15 pontos.

A seleção feminina se prepara agora para o Mundial da Tailândia, que começa no dia 22 de agosto. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Porto Rico, França e Grécia. A estreia da equipe de José Roberto Guimarães será no dia 22, contra a seleção grega.