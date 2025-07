Fritz vence Davidovich e vai às oitavas de Wimbledon

O tenista americano Taylor Fritz, quinto do ranking da ATP, mostrou resiliência nesta sexta-feira (4) na terceira rodada de Wimbledon para derrotar o espanhol Alejandro Davidovich em quatro sets e avançar às oitavas de final.

Fritz, que chegou às quartas de final do tradicional torneio inglês em 2022 e 2024, derrotou Davidovich (27º colocado no ranking) com parciais de 6-4, 6-3, 6-7 (5/7) e 6-1.