Fritz e Khachanov são os primeiros classificados às quartas de Wimbledon

O americano Taylor Fritz, número 5 do mundo e finalista do US Open no ano passado, e o russo Karen Khachanov (N.20) conseguiram neste domingo (6) as primeiras vagas nas quartas de final do torneio de Wimbledon.

Fritz avançou com o abandono por lesão do australiano Jordan Thompson (N.44) no segundo set da partira, depois de 41 minutos em quadra, quando o americano vencia com parciais de 6-1 e 3-0.

Visivelmente sentindo dores na coxa direita, Thompson recebeu atendimento médico para tentar continuar. Ao retornar à quadra, perdeu três pontos consecutivos e acabou desistindo.

"Com certeza, não é a forma que eu gostaria de avançar. É triste", disse Fritz, que chega pela terceira vez às quartas de final de Wimbledon, depois de 2022 e 2024.

Nas duas primeiras rodadas do torneio, Thompson precisou de cinco sets para se classificar, antes de chegar às oitavas em quatro sets.

Fritz, que antes de Wimbledon foi campeão dos ATP 250 de Stuttgart e de Eastbourne, também disputados na grama, terá Khachanov como próximo adversário.

O russo avançou ao derrotar o polonês Kamil Majchrzak (N.109) por 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-2 e 6-3, em uma hora e 46 minutos.

Khachanove venceu os dois confrontos prévios contra Fritz, o último deles em 2020.

"Vai ser um jogo difícil. Temos estilos parecidos", disse o americano. "Estou com confiança, jogando bem", acrescentou.

Com a vitória sobre Majchrzak, Khachanov volta às quartas de Wimbledon três anos depois de alcançar essa fase pela primeira vez.

O russo de 29 anos tem como melhores resultados em torneios de Grand Slam as semifinais do US Open e do Aberto da Austrália, em 2022 e 2023, respectivamente.

Majchrzak, que já havia perdido os três jogos anteriores contra Khachanov, disputou pela primeira vez uma fase de oitavas de final de Grand Slam.