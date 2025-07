Fortaleza sai na frente, mas cede empate ao Bahia e adia reação no Campeonato Brasileirão

Em jogo com festival de gols anulados, Fortaleza e Bahia empataram por 1 a 1 neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, na Arena Castelão, os anfitriões abriram o placar com golaço de Marinho. No segundo tempo, os baianos chegaram ao empate com gol contra de Matheus Pereira. A igualdade adiou a reação da equipe cearense, que continua na zona de rebaixamento.

A partida marcou a estreia do técnico Renato Paiva, ex-Botafogo, no Fortaleza. Ele assumiu a vaga deixada por Juan Pablo Vojvoda, que saiu após má fase e derrota por 1 a 0 no clássico com o Ceará. Com a igualdade no placar, o Fortaleza tem 11 pontos em 14 jogos e segue na 19ª e penúltima colocação, à frente apenas do Sport, com três. O Fortaleza está há seis jogos sem vencer, mas ao menos encerrou a sequência de cinco derrotas. Já o Bahia chegou aos 25 pontos. Com o resultado, os baianos estão há quatro jogos invicto, agora com três vitórias e um empate.

Pressionado, o Fortaleza começou o jogo buscando o ataque e logo no primeiro minuto teve uma finalização de Marinho dentro da área, bloqueada no momento certo pelos zagueiros. O Bahia também buscou responder e teve chance na bola parada. Após escanteio, David Duarte cabeceou, mas nas mãos de Magrão.

O Bahia teve grande chance quando a zaga se desentendeu no recuo de bola. Pulga dividiu com Magrão dentro da área e a bola sobrou na meia-lua para Lucho Rodríguez. Ele ajeitou, mas chutou para fora.

Pouco depois, aos 29, o Fortaleza conseguiu abrir o placar com um golaço. Após escanteio, Marcos Felipe tirou bem de soco, a bola foi em direção à meia-lua, e Marinho acertou um chute perfeito, de primeira, para fazer 1 a 0. Os mandantes quase ampliaram quando Breno Lopes arrancou pela esquerda, invadiu a área, mas chutou na trave.

No começo do segundo tempo, o Bahia chegou a balançar a rede com Ademir, mas ele estava impedido. Luciano Juba também teve boa chance, mas mandou por cima. Depois, foi o Fortaleza que marcou com Breno Lopes, mas não valeu novamente por impedimento.

O jogo seguiu movimentado e o Bahia quase empatou quando Everton Ribeiro chutou da meia-lua, mas a bola explodiu no travessão. No minuto seguinte, ele conseguiu balançar a rede ao completar cruzamento de cabeça, mas o gol foi anulado por falta na origem do lance.

O Bahia seguiu empilhando chances. Ademir apareceu na segunda trave para completar cruzamento, mas finalizou mal. Depois, Rodrigo Nestor marcou em chute de fora da área, mas a bola desviou em David Duarte, que estava impedido, e o gol foi anulado.

Até que aos 38 minutos, o Bahia finalmente chegou ao empate com gol contra de Matheus Pereira. Rodrigo Nestor cobrou falta, ficou com o rebote e arriscou novamente. A bola desviou em Matheus Pereira e entrou. O árbitro foi novamente no VAR, mas desta vez validou.

O Fortaleza voltou a chegar ao ataque na reta final, com chute para fora de Herrera, e outro gol anulado, dessa vez de Bareiro, após toque na mão. Depois, Bareiro pressionou e depois tocou para Yago Pikachu, que não conseguiu completar de cabeça. Apesar da movimentação, o placar terminou mesmo empatado.

Na 16ª rodada, o Bahia enfrentaria o Vasco, mas o jogo foi adiado devido à participação de ambos na Copa Sul-Americana. O time baiano joga na terça-feira, às 21h30, diante do América de Cali, da Colômbia, fora de casa, pelos playoffs das oitavas de final. O primeiro jogo terminou empatado sem gols. Na 17ª rodada, o Bahia pega o Juventude no domingo (27), às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

O Fortaleza também não jogará ainda pela 16ª rodada porque seu adversário, Atlético-MG, também participa da Sul-Americana. Assim, só volta a campo no próximo sábado, às 18h30, quando recebe o Red Bull Bragantino na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 1 BAHIA

FORTALEZA - Magrão; Brítez (Mancuso), Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Matheus Pereira, Lucas Sasha e Pochettino (Emmanuel Martínez); Marinho (Herrera), Lucero (Bareiro) e Breno Lopes (Yago Pikachu). Técnico: Renato Paiva.

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rodrigo Nestor), Jean Lucas (Michel Araújo) e Everton Ribeiro (Acevedo); Ademir, Lucho Rodríguez (Cauly) e Erick Pulga (Kayky). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Marinho, aos 29 minutos do primeiro tempo. Matheus Pereira, contra, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diogo Barbosa, Emmanuel Martínez, Lucero e Breno Lopes (Fortaleza). Gilberto, Santiago Mingo e Erick Pulga (Bahia).

RENDA - R$ 239.248,00.

PÚBLICO - 15.558 pagantes (15.954 presentes).