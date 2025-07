Fortaleza demite Vojvoda após cinco temporadas e sequência de seis derrotas seguidas

O Fortaleza encerrou, nesta segunda-feira, o ciclo do técnico Juan Pablo Vojvoda. Após cinco temporadas à frente do clube, o argentino deixa o comando em meio à uma das piores sequências desde sua chegada, com seis derrotas consecutivas e o time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

A decisão foi tomada em reunião com membros da diretoria, SAF e comissão técnica, no dia seguinte à derrota para o Ceará no Clássico-Rei, pela 13ª rodada da Série A. O Fortaleza soma apenas 10 pontos e ocupa a 18ª colocação.

Apesar do momento turbulento, a saída de Vojvoda representa o fim de uma das trajetórias mais vitoriosas da história do clube. O argentino assumiu o time em maio de 2021 e foi protagonista de uma transformação esportiva e institucional no Pici. Sob seu comando, o Fortaleza alcançou feitos inéditos e se consolidou como protagonista no cenário nacional.

Durante cinco temporadas à frente do Fortaleza, Vojvoda conquistou três títulos do Campeonato Cearense, em 2021, 2022 e 2023, e duas Copas do Nordeste, em 2022 e 2023. Foi semifinalista da Copa do Brasil em 2021, e levou o clube a três participações na Libertadores, nas temporadas de 2022, 2023 e 2025. Em 2023, o treinador levou o Fortaleza à final da Copa Sul-Americana, em campanha que terminou com o vice-campeonato.

Além dos troféus e campanhas marcantes, Vojvoda terminou duas vezes o Campeonato Brasileiro dentro do G-4, em 2021 e 2024 - algo inédito para o clube até então. Com 308 jogos, ele é o técnico que mais comandou o Fortaleza em toda a história, superando o recorde anterior de Moésio Gomes, com 232 partidas.

O desgaste, no entanto, se acumulou ao longo de 2025. A perda do Campeonato Cearense, a eliminação nas quartas de final da Copa do Nordeste para o Bahia e a campanha irregular na Libertadores minaram o ambiente interno. A diretoria, que até então bancava o técnico, optou por encerrar o vínculo após a derrota no Clássico-Rei e a nona partida consecutiva sem vitória.

No domingo (13), após a partida, o treinador ainda demonstrava desejo de permanecer. "Quero continuar", disse, na coletiva pós-jogo. Mas a decisão foi tomada poucas horas depois, diante do cenário esportivo delicado e da necessidade de reação imediata na Série A.