Fórmula 1: Wolff defende Vasseur na Ferrari: 'Um dos melhores gerentes de corrida que conheço'

Depois de contratar o heptacampeão do mundo Lewis Hamilton para ser companheiro de Charles Leclerc, a expectativa na Itália é de que a escuderia fosse brigar ponto a ponto pelo título da temporada. Mas a situação não é das melhores, com o monegasco em quinto no Mundial de Pilotos, com 119 pontos, diante de 103 do inglês, logo a seguir na classificação. Oscar Piastri, da McLaren, lidera com 234, diante de 226 de seu companheiro, Lando Norris.