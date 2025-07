Foi mão? A análise do gol do Manchester City contra o Al Hilal no Mundial de Clubes; veja vídeo

Manchester City e Al Hilal se enfrentam nesta segunda-feira (30) pelas oitavas de final do Mundial de Clubes . A disputa, que começou às 22h no estádio Camping World, na Flórida, teve polêmica logo no início .

Aos nove minutos, o time inglês abriu o placar com Bernardo Silva. A jogada teve participação de Aït-Nouri, que tocou a bola com o braço dentro da área. O lateral recebeu de Doku e "dominou" com o antebraço. O lance não teve interferência do VAR e o gol foi marcado.