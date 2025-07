Fluminense vence o Al-Hilal e garante vaga na semifinal do Mundial de Clubes

Martinelli fez o primeiro gol do Fluminense. Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O Fluminense de Renato Portaluppi é semifinalista do Mundial de Clubes. Nesta sexta-feira (4), em Orlando, o clube carioca venceu o Al-Hilal por 2 a 1, com gols marcados por Martinelli e Hércules, enquanto Marcos Leonardo fez para os sauditas.

Em um jogo estudado, foi o Fluminense que aproveitou melhor as chances que teve. Agora, o clube aguarda o vencedor de Chelsea x Palmeiras, que jogam nesta sexta, às 22h, para conhecer o adversário da semifinal, marcada para a próxima terça-feira (8).

Um dos momentos marcantes antes da partida começar foi o minuto de silêncio em homenagem a Diogo Jota e André Silva, que morreram em acidente de carro na quinta-feira (3). Os portugueses João Cancelo e Rubén Neves foram os que mais se emocionaram.

Primeiro tempo estudado e de golaço

Um primeiro tempo estudado e com poucas chances de gol. A primeira finalização foi só aos 17 minutos, com um contra-ataque de Nonato, mas o chute foi longe do gol.

As chances também foram escassas pela disputa intensa no meio de campo. Foram quatro cartões amarelos na primeira etapa. Como as jogadas trabalhadas não funcionavam, o jeito foi aproveitar um erro do adversário.

Aos 40 minutos, João Cancelo errou ao afastar a bola da linha de fundo, e Fuentes ficou com ela. Um passe para o meio da área que tinha Bernal como destino, mas Martinelli apareceu no meio do caminho para dominar e finalizar no ângulo de Bono.

O revés fez o Al-Hilal pressionar na reta final. No primeiro minuto de acréscimo, a bola foi levantada para Koulibaly, que cabeceou no canto esquerdo, mas Fábio apareceu para intervir com uma bela defesa.

Na jogada seguinte, novo levantamento na área do Fluminense e Marcos Leonardo foi para o chão. Danny Makkelie apitou um pênalti de Samuel Xavier no atacante brasileiro. No entanto, após pedido de revisão do VAR, o árbitro holandês voltou atrás em sua decisão.

Hércules predestinado

A segunda etapa começou mais agitada e com chances claras. Aos 5 minutos, escanteio para o Al-Hilal que resultou em gol. Koulibaly subiu sozinho e escorou para Marcos Leonardo, que teve tempo para dominar e finalizar com força para o fundo da rede.

A resposta do Fluminense foi aos 9 minutos. Renan Lodi errou ao recuar para o goleiro e Cano saiu cara a cara com ele. Porém, Bono evitou o drible do argentino.

Aos 24, a estrela de Hércules brilhou novamente. O volante, que havia entrado no lugar de Martinelli, arriscou de fora da área, mas foi bloqueado. A zaga do Al-Hilal afastou mal, Samuel Xavier ganhou de cabeça e deixou Hércules na cara do gol para finalizar cruzado.

Atrás do placar, os sauditas foram para a pressão final, mas Fábio salvou as oportunidades de bola aérea. No entanto, o Fluminense soube se defender, tendo chances de matar o jogo, e garantiu a vaga para a semi.

FICHA TÉCNICA

Mundial de Clubes — Quartas de final — 4/7/2025

Fluminense (2)

Fábio; Samuel Xavier (Guga, 38'/2ºT), Ignácio, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Bernal (Thiago Santos, 42'/2ºT), Martinelli (Hércules, INT) e Nonato (Lima, 22'/2ºT); Jhon Arias e Cano (Everaldo, 22'/2ºT). Técnico: Renato Portaluppi

Al-Hilal (1)

Bono; Cancelo (Al Yami, 45'/2ºT), Koulibaly, Moteb (Ali Albulayhi, 38'/2ºT) e Renan Lodi; Neves, Kanno (Hamdallah, 29'/2ºT), Nasser (Kaio César, 38'/2ºT) e Milinkovic-Savic; Malcom (Al Juwayr, 45'/2ºT) e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi

GOL: Martinelli (F), aos 40 minutos do primeiro tempo; Marcos Leonardo (A), aos 5, e Hércules (F), aos 24 minutos do segundo tempo.

ARBITRAGEM: Danny Makkelie, auxiliado por Hessel Steegstra e Jan de Vries (trio holandês).

CARTÕES AMARELOS: Milinkovic-Savic (A), Renan Lodi (A), Freytes (F), Martinelli (A), Thiago Silva (F), Simone Inzaghi (A).