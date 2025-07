Fluminense vence Al Hilal (2-1) e vai às semifinais da Copa do Mundo de Clubes

O Fluminense avançou para as semifinais da Copa do Mundo de Clubes nesta sexta-feira (4) com uma vitória por 2 a 1 sobre o Al Hilal, em Orlando, nos Estados Unidos, em um jogo no qual o tricolor carioca aproveitou as chances e resistiu aos constantes ataques do time saudita na reta final.

Os gols de Martinelli (40') e Hércules (70') deram ao time carioca a vitória sobre o Al Hilal, que chegou a empatar no início do segundo tempo por meio do atacante brasileiro Marcos Leonardo (51'), ex-Santos.

O Fluminense agora espera o vencedor da outra semifinal desta sexta-feira, entre Palmeiras e Chelsea.

Se o 'Verdão' vencer, um time brasileiro estará garantido na final da Copa de Clubes, que será disputada no dia 13 de julho.

O outro lado da chave é dominado pelo futebol europeu. O Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, enfrentará o Bayern de Munique nas quartas de final no sábado, enquanto o Real Madrid terá pela frente o Borussia Dortmund no mesmo dia.

- Lágrimas para Diogo Jota -

As quartas de final, com os oito times restantes dos 32 clubes que iniciaram o torneio, começaram no Estádio Camping World, em Orlando, com um momento emocionante: um minuto de silêncio foi respeitado em memória do atacante português Diogo Jota e de seu irmão mais novo, André Silva, que morreram em um acidente de carro na Espanha na quinta-feira.

A Fifa, cujo presidente Gianni Infantino estava presente na tribuna, decretou essa homenagem antecipadamente em todas as partidas da fase eliminatória.

João Cancelo e Ruben Neves, estrelas portuguesas do Al Hilal, não conseguiram conter as lágrimas ao recordarem seu grande amigo e ex-companheiro de seleção.

Após o apito inicial a partida começou acirrada, com o Fluminense sabendo atacar nos momentos certos.

Os conjuntos brasileiro e saudita, que haviam eliminado Inter de Milão e Manchester City nas oitavas de final, protagonizaram uma batalha emocionante com três atacantes brasileiros: Matheus Martinelli e Hércules, pelo Fluminense, e Marcos Leonardo, pelo Al Hilal.

Como o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, havia previsto, seus jogadores compensaram com garra e bom futebol a imensa superioridade orçamentária do Al Hilal, que nos últimos anos investiu em jogadores como João Cancelo e Bono.

- Hércules, herói da partida -

Um dos melhores goleiros do torneio, o marroquino Bono, nada pôde fazer quando Matheus Martinelli recebeu a bola na área aos 40 minutos e chutou de pé esquerdo direto no ângulo.

O goleiro Fábio, o jogador mais velho do torneio com 44 anos, impediu o empate nos acréscimos com uma espetacular defesa numa cabeçada de Kalidou Koulibaly.

No início da segunda etapa (51'), em outra bola parada, o zagueiro senegalês superou a defesa brasileira novamente e cabeceou para Marcos Leonardo, que empatou com um toque na pequena área.

Os jogadores comandados por Simone Inzaghi adiantaram suas linhas em busca da vitória, cometendo alguns erros fatais.

Aos 55 minutos, Renan Lodi errou um passe para Bono e acabou dando de presente para o argentino Germán Cano, que ficou no mano a mano com o goleiro marroquino, que conseguiu defender com um belo mergulho.

O herói do Fluminense acabou sendo Hércules. O aguerrido meio-campista roubou a bola no campo saudita e, após um primeiro disparo que foi desviado, voltou a se desmarcar na área e anotou o gol da vitória com um chute forte e cruzado aos 70 minutos.