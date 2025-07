Fluminense confirma retorno e John Kennedy se junta ao grupo nesta quarta

O Fluminense confirmou nesta terça-feira a volta de John Kennedy, após acordo com o Pachuca, do México, para encerrar antecipadamente o empréstimo do atacante. A decisão foi tomada em comum acordo entre os clubes, e o jogador será reintegrado ao elenco tricolor nesta quarta-feira, quando se apresenta no CT Carlos Castilho para iniciar os trabalhos com Renato Gaúcho.

A negociação para o retorno envolveu uma compensação financeira paga pelo Fluminense ao clube mexicano. John Kennedy estava no Pachuca desde o início do ano e vinha oscilando na temporada. Após um início promissor, com gols importantes e protagonismo na camisa 10, o atacante perdeu espaço após a troca de comando técnico e passou a ser reserva. A chegada de outro brasileiro, Kenedy, também influenciou na decisão pela rescisão.

Com contrato com o Fluminense até 2026, John Kennedy retorna ao clube em um momento de atenção no setor ofensivo. A diretoria estuda a possível saída de Jhon Arias para o futebol europeu e vê o retorno do atacante como uma alternativa estratégica para manter o nível de competitividade. O jogador, formado em Xerém, já conhece o ambiente, tem identificação com a torcida e viveu seu momento mais marcante em 2023, ao marcar o gol do título da Libertadores.

Nos bastidores, o clube trata a reintegração como imediata. A expectativa é que John Kennedy já esteja à disposição para o clássico com o Flamengo, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante chega em boas condições físicas, tendo participado normalmente da pré-temporada e do calendário regular mexicano.