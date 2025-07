Flamengo nega interesse em negociar Pedro após saída precoce no Mundial de Clubes

Ainda sob pressão pela eliminação nas oitavas de final do Mundial de Clubes, a diretoria do Flamengo emitiu uma nota nesta quarta-feira para se posicionar diante dos rumores de que o clube estaria negociando o centroavante Pedro. No comunicado, o clube disse que "não há qualquer intenção de negociar o atacante, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube".