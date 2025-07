Finlândia vence Islândia na abertura da Eurocopa feminina; Noruega vira sobre as donas da casa

A Finlândia estreou na Eurocopa feminina , na Suíça, com uma vitória por 1 a 0 sobre a Islândia , que jogou a última meia hora com dez em campo, nesta quarta-feira (2), em Thun, na partida de abertura da competição.

Katariina Kosola marcou o gol da vitória da Finlândia aos 25 minutos do segundo tempo, quando sua equipe já tinha vantagem numérica em campo. A meio-campista do Malmö marcou o primeiro gol deste torneio com um chute preciso que a goleira Cecilia Runarsdottir não conseguiu defender.

De virada, Noruega vence Suíça

A seleção norueguesa venceu as donas da casa no outro jogo do Grupo A, disputado na Basileia. As suíças abriram o placar com a lateral Nadine Andrina Riesen aos 28 minutos de jogo.