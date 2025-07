Filho de Robinho é relacionado para amistoso do Santos e ganha a camisa 7

Robinho Jr vai ser a novidade da delegação do Santos para o amistoso que o clube vai realizar nesta quinta-feira, no Espírito Santo, contra a Desportiva Ferroviária. Na relação divulgada pelo clube, o jovem de 17 anos recebeu a camisa 7, a mesma que marcou a trajetória de seu pai (que continua preso desde março do ano passado, após ser condenado por estupro na Itália) na Vila Belmiro.

O Santos já desembarcou em Cariacica e foi recebido com muita festa pelos torcedores. O atacante Neymar, principal nome do elenco, foi o atleta mais exaltado na chegada ao hotel.

Inscrito no Campeonato Brasileiro, ainda não se sabe se esse número vai acompanhar o promissor atleta. Mas caso seja utilizado pelo técnico Cléber Xavier no jogo preparatório no estado capixaba, ele terá essa numeração às costas.

Apadrinhado por Neymar, o garoto está trabalhando com o grupo de profissionais há alguns meses e vem sendo observado pela comissão técnica. O atacante iniciou o ano treinando com a base santista e disputou a Copa São Paulo de juniores, onde o Santos foi eliminado na terceira fase pela Ferroviária.

A partida contra a Desportiva Ferroviária cumpre a última fase de preparação da equipe para a retomada do Campeonato Brasileiro e o comandante santista vai usar o duelo para fazer ajustes. Recém contratado, o volante William Arão não seguiu com o elenco a fim de aprimorar a forma física. Igor Vinícius, no entanto, está com o grupo e tem chances de fazer a sua estreia.