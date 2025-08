Filho de presidente de clube marca gol após bolada no rosto e é substituído em jogo da Copa do Brasil; veja vídeo

Equipe pernambucana terá de reverter o resultado no jogo de volta. Retrô FC / Divulgação

O jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil entre Bahia e Retrô será um momento marcado na história do meia Diego Guerra. Aos 18 anos, o jogador do Retrô fez o seu primeiro gol como profissional. Apesar disso, existe a possibilidade do atleta não lembrar de como colocou a bola na rede.

Dentro de campo o Bahia venceu por 3 a 2, na Arena Fonte Nova, e leva a vantagem do empate para o jogo da volta, em Pernambuco. Mesmo assim, o principal lance da partida foi envolvendo o jovem do Retrô.

Aos 33 minutos da primeira etapa, quando os donos da casa venciam por 2 a 0, o goleiro Ronaldo recebeu a bola na área e deu um chute, buscando afastá-la para longe.

O que ele não esperava é que a bola bateria no rosto de Diego Guerra e fosse em direção ao gol. Desacreditado, Ronaldo lamentou o lance. Já o meia do Retrô prontamente caiu no gramado e mal conseguiu comemorar com os companheiros.

Na sequência do lance, ele foi substituído pelo atacante Mike, ex-jogador do Inter. Vale destacar que Diego Guerra é filho do presidente e dono do Retrô, o empresário Laércio Guerra.

