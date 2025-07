Fifa tenta evitar fiasco de público em Fluminense x Chelsea e vende ingressos por R$ 72

Restam somente quatro equipes no Mundial de Clubes e, em teoria, os três jogos restantes - semifinais e final - deveriam atrair maior atenção do público. Mas não é o que acontece nos Estados Unidos, que no próximo ano também será uma das sedes da Copa do Mundo, ao lado de Canadá e México.

A fim de evitar um fiasco na semifinal entre Fluminense e Chelsea, agendada para as 16h (horário de Brasília) de terça-feira, no Metlife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, a Fifa reduziu drasticamente o valor das entradas a menos de 72 horas do confronto, segundo o The Athletic, suplemento esportivo do The New York Times.

De acordo com a publicação, os bilhetes com preços mais baixos passaram a ser vendidos, no sábado, por apenas US$ 13,40, pouco mais de R$ 72 - o valor inicial era US$ 473,90, o equivalente a R$ 2.563, uma variação de 97,2%. Para comparação, o preço é menor do que o de um copo de cerveja no estádio que será palco da partida: US$ 14.

A Ticket Master, parceira da Fifa na comercialização dos ingressos, adotou valores dinâmico durante a competição, isto é, se a procura é baixa, o valor cai, se a demanda cresce, o preço sobe. O método também deverá ser utilizado na Copa do Mundo de 2026.

Para evitar mostrar arquibancadas vazias nas transmissões, a Fifa já havia reduzido o preço das entradas em jogos anteriores, em decorrência da baixa procura. Os confrontos entre Fluminense e Al-Hilal, em Orlando, e Chelsea x Palmeiras, na Filadélfia, chegaram a custar US$ 11, ou seja, R$ 59, menos do que o clube alviverde cobra em uma partida do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque.