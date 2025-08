Ferrari espanta rumores e anuncia renovação do contrato de Fred Vasseur

A direção da Ferrari anunciou nesta quinta-feira a renovação do chefe do time na Fórmula 1, Fred Vasseur. O engenheiro francês, ainda sem vencer corridas na temporada 2025, vinha sendo alvo de rumores sobre uma possível saída da equipe.

Em comunicado, o time italiano não revelou a duração do novo vínculo. Disse apenas se tratar de um "contrato de vários anos". E alegou que a decisão é uma demonstração de "confiança na liderança de Fred".

Trata-se da segunda movimento em favor do chefe da Ferrari nas últimas semanas. Após ser citado em reportagens da imprensa italiana, que apontaram um possível risco de demissão, o francês foi defendido publicamente pelo piloto inglês Lewis Hamilton.

A Ferrari não vence uma corrida desde outubro do ano passado. E, embora esteja em segundo lugar no Mundial de Construtores, atrás da McLaren, nem Hamilton e nem Charles Leclerc conseguiram desafiar os rivais Oscar Piastri e Lando Norris, do time britânico, neste ano.

"Hoje queremos reconhecer o que foi construído e nos comprometer com o que ainda precisa ser alcançado", disse o presidente-executivo da Ferrari, Benedetto Vigna, em um comunicado. "Isso reflete nossa confiança na liderança de Fred - uma confiança enraizada em ambições compartilhadas, expectativas mútuas e responsabilidades claras. Seguimos em frente com determinação e foco, unidos em nossa busca pelo nível de desempenho que a Ferrari deve almejar."

Vasseur entrou na Ferrari como chefe de equipe no início de 2023. Ele foi chefe de Hamilton nas categorias de base do automobilismo nos anos 2000 e desempenhou um papel importante ao convencer o heptacampeão a deixar a Mercedes rumo à Ferrari para a atual temporada, em uma mudança que abalou a F-1. Vasseur também trabalhou anteriormente com a Renault e a Sauber.

Hamilton, que não sobe ao pódio em corrida principal desde que se juntou à equipe italiana, tem se reunido com executivos da Ferrari para pressionar por melhorias e ter voz no desenvolvimento do carro da equipe para 2026. O próximo ano traz mudanças radicais nos regulamentos, com uma reformulação geral dos motores.