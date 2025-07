Fernando Romboli passa pela estreia nas duplas em Wimbledon

O carioca Fernando Romboli estreou com vitória na chave de duplas em Wimbledon , conquistando um resultado inédito em sua carreira. Nesta quarta-feira (2), ao lado do australiano John-Patrick Smith, venceu a parceria dos estadunidenses Mackenzie McDonald e Alex Michelsen por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/5, em 1h29min e avançou para a segunda rodada.

Na melhor temporada da carreira, o tenista de 36 anos, que ocupa a 50ª posição no ranking mundial de duplas da ATP já venceu o ATP 250 de Houston (EUA), com Patrick-Smith. A dupla ainda chegou à terceira rodada em Roland Garros, foi vice-campeã do Challenger de Nottingham (Inglaterra) e semifinalista do Masters de Indian Wells.