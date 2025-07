Fernández detona horários do Mundial, vê PSG melhor do mundo, mas diz: 'Chelsea tem suas armas'

Capitão do Chelsea, o argentino Enzo Fernández fez uma sincera e crítica avaliação do Mundial de Clubes e sobre a decisão de domingo, diante do Paris Saint-Germain, no MetLife Stadium, em New Jersey (15h locais e 16h de Brasília). Na visão do camisa 8, os horários dos jogos no forte calor dos Estados Unidos devem ser revistos para a Copa de 2026, daqui um ano, e que os ingleses, mesmo encarando "o melhor time do mundo", têm condições de surpreender e levar o título.