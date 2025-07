"Fazer um jogo perfeito", diz goleiro do Borussia Dortmund sobre como vencer o Real Madrid no Mundial de Clubes

Kobel já era titular do Borussia nos últimos dois jogos contra o Real Madrid.

Borussia Dortmund e Real Madrid se enfrentarão nas quartas de final do Mundial de Clubes, neste sábado (5), às 17h, em East Rutherford. Reconhecendo a tradição do time merengue, o goleiro do Borussia Dortmund, Kobel, foi direto ao ponto sobre como o clube alemão deve encarar a partida.