F1 sprint: Verstappen supera McLaren e vence prova na Bélgica; Bortoleto é nono

Com o resultado, o piloto da Red Bull somou oito pontos e chegou a 173 na classificação do Mundial de Pilotos, em terceiro lugar. Piastri ampliou em um ponto sua vantagem na liderança, somando 241 contra 232 de Norris. O brasileiro Gabriel Bortoleto, que havia largado em décimo lugar com sua Sauber, chegou em nono, uma posição fora da zona de pontuação.