F-1: Norris comanda dobradinha da McLaren e larga na frente no GP da Bélgica; Bortoleto é 10º

Em disputa acirrada entre os carros da McLaren pela pole position, Lando Norris cravou 1min40s562, levou a melhor no circuito de Spa-Francorchamps, neste sábado, e vai liderar o pelotão no GP da Bélgica, neste domingo, seguido por Oscar Piastri, Charles Leclerc e Max Verstappen.

Gabriel Bortoleto, que evitou a eliminação ainda no Q1 graças a um erro de Lewis Hamilton, que teve sua volta rápida apagada, chegou ao Q3 e novamente largará no top 10, em décimo lugar.

Diferentemente de outras etapas, os pilotos não quiseram perder tempo no Q1 e formaram longa fila para sair assim que o cronômetro iniciasse a contagem. Ao tentar deixar os boxes da Sauber, Nico Hülkenberg foi atingido por Lance Stroll, sem disposição a ceder espaço na fila, e precisou trocar o bico do carro.

O clima de tensão e animosidade, porém, não foram levados para a pista. Líder do Mundial, Oscar Piastri foi o primeiro a registrar a volta rápida, em 1min41s998, apenas 0s078 à frente do companheiro, Lando Norris. Assim como na classificação para a corrida sprint, Verstappen se posicionou entre os carros da McLaren, em segundo. Em sua primeira tentativa, Gabriel Bortoleto foi o mais lento, com 1min42s851.

Lawson, Sainz e Leclerc chegaram a liderar a primeira sessão, mas a cinco minutos do fim, já com pneus novos, Norris assumiu a liderança com 1min41s010, 0s191 à frente de Piastri e a 0s324 de Verstappen, o vencedor da corrida sprint.

Bortoleto contou com a sorte para avançar ao Q2. O brasileiro melhorou seu tempo para 1min41s908 e terminou em 16º, fora da zona de classificação, mas Lewis Hamilton, o sétimo colocado, teve sua volta rápida cancelada por pilotar fora do traçado na saída da curva 4 e ficou uma posição atrás do brasileiro, que se classificou em 15º. Assim como o heptacampeão, o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, decepcionou e também foi eliminado no Q1, ao lado de Colapinto, Alonso e Stroll.

A dupla da McLaren voltou a dominar no início do Q2, desta vez com Piastri cravando 1min40s626, 0s089 à frente de Norris, seguidos pela Red Bull de Verstappen e pela Ferrari de Leclerc.

Sem ritmo, a Sauber rondou a zona de eliminação desde o início da segunda sessão, tanto com Bortoleto quanto com Hülkenberg, mas o brasileiro se recuperou com 1min41s336 e, com 0s4 à frente do companheiro, terminou o Q2 em nono. O alemão, que subiu ao pódio na Inglaterra, foi eliminado com Sainz, Gasly, Bearman e Ocon.

Nos 12 minutos derradeiros e decisivos do Q3, Lando Norris retomou a dianteira com 1min40s562 logo no início, com vantagem de 0s089 sobre Piastri, que não conseguiu superar o companheiro no fim. Com nova suspensão traseira, Leclerc bateu o tempo de Verstappen com o cronômetro zerado e sairá em terceiro. Bortoleto teve sua volta deletada por limite de pista, depois não conseguiu uma boa volta e largará em décimo.

O GP da Bélgica, 13ª etapa da temporada de Fórmula 1, será realizado neste domingo, com largada prevista para as 10h (horário de Brasília).

Confira o grid de largada para o GP da Bélgica:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min40s562

2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min40s647

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min40s900

4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min40s903

5º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min41s201

6º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min41s260

7º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), em 1min41s284

8º - Isack Hadjar (FRA/RB), em 1min41s310

9º - Liam Lawson (NZL/RB), em 1min41s328

10º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), em 1min42s387

Q2

11º - Esteban Ocon (FRA/Haas), em 1min41s525

12º - Oliver Bearman (ING/Haas), em 1min41s617

13º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min41s633

14º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), em 1min41s707

15º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), em 1min41s758

Q3

16º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), em 1min41s939

17º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), em 1min42s022

18º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), em 1min42s139

19º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min42s385