Expulsões por cera: a curiosidade que liga Marcelo Grohe e Léo Jardim 

Léo foi expulso pelo árbitro Flavio Rodrigues de Souza. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A expulsão de Léo Jardim no empate entre Inter e Vasco no domingo pelo Brasileirão fez uma lembrança aflorar entre os torcedores do Grêmio e trouxe uma coincidência.

Ainda em 2017, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, o Tricolor teve também o seu goleiro expulso. Aos 30 minutos do segundo tempo, Marcelo Grohe recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso pelo árbitro da partida.

O então camisa 1 do time recebeu a segunda advertência oito minutos após a primeira por demorar a bater o tiro de meta. Casualmente, quem entrou para preencher a lacuna deixada por Grohe foi Léo Jardim, atual goleiro do Vasco.

À época, o técnico Renato Portaluppi concordou com a decisão tomada pelo árbitro do confronto em Curitiba.

— Achei justa a expulsão. (Marcelo) Exagerou um pouco, já tinha amarelo. O árbitro esteve muito bem, não só no lance. Não gosto desse tipo de jogo. Não gosto. Gosto do jogo jogado. Mas esse é um papo meu com ele.

O Tricolor terminaria vencendo a partida por 2 a 0, com gols de Luan e Lucas Barrios.

