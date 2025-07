Jorge Jesus receberá aproximadamente 15 milhões de dólares (R$ 84 milhões pela cotação atual) nesta temporada. Alexandre Vidal & Marcelo Cortes / Flamengo / Flamengo

Jorge Jesus será anunciado como novo treinador do Al Nassr em breve. Ex-Flamengo, o português acertou os termos finais do contrato e viajará para Riade no início da próxima semana. As informações são do ge.globo.

Ele assinará um vínculo de um ano e começará imediatamente a pré-temporada com a equipe de Cristiano Ronaldo.

As negociações estavam em andamento há duas semanas, e Jorge Jesus já havia iniciado contatos no mercado em busca de reforços. Questões burocráticas atrasaram o acerto, mas todos os detalhes do contrato, incluindo a cláusula final, foram definidos na última quarta-feira (9).