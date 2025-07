Ex-ministra, Ana Moser comenta aprovação da Lei de Incentivo ao Esporte permanente: "política pública fundamental "

Ana Moser ocupou o cargo de ministra do Esporte por pouco mais de oito meses em 2023. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

A Lei de Incentivo ao Esporte está a um passo de se tornar permanente. Assim como já havia ocorrido na Câmara dos Deputados no início da semana, o projeto de lei complementar 234/24 foi aprovado por unanimidade no Senado Federal na quarta-feira (17): foram 74 votos, encerrando a tramitação no legislativo. O texto segue agora para sanção do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para a ex-ministra do Esporte do Brasil no governo Lula, Ana Moser, esta é uma "política pública fundamental"

— Fico muito feliz por esta vitória, resultado de uma mobilização que envolveu atletas, dirigentes, deputados e senadores. Todos estavam comprometidos com a causa e tornaram esta caminhada possível. Estamos falando de uma política pública fundamental para o esporte, que tem produzido excelentes resultados para o Brasil e que agora passa a ter muito mais possibilidades de evolução — afirmou a ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei e atual Presidente-executiva da Atletas pelo Brasil.

Além de tornar a Lei de Incentivo ao Esporte perene, a principal novidade é a alteração na alíquota destinada aos projetos: aumento na dedução fiscal de 2% para 3% no caso de empresas – os 7% para pessoas físicas serão mantidos.

E a participação de atletas e ex-atletas foi decisiva para que a mobilização ocorresse, já que muitos deles, como Lars Grael (vela), Hortência Marcari (basquete), Raí (futebol), Daiane dos Santos (ginástica artística), Érika Coimbra (vôlei), Flávio Canto (judô), Daniel Dias (natação), Pipoka (basquete), Rui Campos (vôlei), Aline Silva (wrestling), Fernanda Nunes (remo), Ricardo Vidal (atletismo), Estevão Lopes (remo) e Ana Mesquita (águas abertas) participaram de reuniões e encontros com deputados e senadores.

Este grupo mobilizou ainda outros grandes nomes do esporte brasileiro, casos de Caio Bonfim (atletismo), Etiene Medeiros (natação), Verônica Hipólito (atletismo) e José Roberto Guimarães (vôlei).