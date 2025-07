Ex-jogador do Ceará é encontrado morto em Fortaleza

O Vozão se manifestou nas redes sociais por meio de uma nota de pesar. O jogador de 32 anos também era cria da base do clube e disputou 37 partidas no time principal.

Confira a nota divulgada pelo clube

"O Ceará Sporting Club, com profundo pesar, informa e lamenta o falecimento precoce de Luiz Henrique Sales de Souza, nessa segunda-feira, 30, aos 32 anos. Cria das categorias de base do Vozão, Luiz Henrique esteve presente nos elencos dos títulos estaduais de 2012, 2013 e 2014. O meia-atacante atuou em 37 partidas pelo Ceará, divididas entre Cearense, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.