Contraponto

"Em nenhum momento falei que queria quebrar a perna dele. Nunca quebrei a perna de ninguém e nunca fui um jogador violento, ao contrário do nosso colega de profissão Fagner. Nós, jogadores, conhecemos bem as características dele e tudo o que já fez com outros atletas dentro de campo, inclusive já quebrou a perna de um jogador durante uma partida", escreveu o atacante do CRB, com uma imagem de uma entrada de Fagner em um jogador do Flamengo.