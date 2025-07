Ex-goleiro do Inter atrai o interesse do Manchester United, diz jornal

John é um dos destaques do Botafogo desde 2024. Vítor Silva / Botafogo/Divulgação

O goleiro John, do Botafogo, que jogou pelo Inter em 2023, fez um bom Mundial de Clubes e atraiu o interesse do Manchester United. O The Athletic, caderno esportivo do New York Times, informou sobre a vontade do clube inglês contar com o jogador de 29 anos.

Ainda de acordo com a publicação, o ponto que chama a atenção do United sobre John é a capacidade do goleiro de distribuir o jogo com os pés. O jornal comparou ele com Ederson, do Manchester City.

"Como Ederson, cujos passes diretos transformaram a construção de jogo do Manchester City, John é capaz de furar um meio de campo inteiro com uma bola bem passada", diz o The Athletic.

A boa impulsão para neutralizar o jogo aéreo também foi elogiada pela publicação.

"Caso o United — ou qualquer outro grande clube inglês — conclua o acordo, seria uma contratação inteligente e sutil. John pode não gerar manchetes, mas em uma liga onde cada função no elenco importa, ele pode discretamente se tornar uma das contratações mais importantes do verão"

No caso do clube inglês, que vem da pior temporada da história na Premier League, a contratação do goleiro brasileiro seria bem vista, pois a reportagem entende que John transmite calma aos companheiros e aponta que isso seria uma diferença para Onana, atual titular do United.