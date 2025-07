Ex-centroavante do Grêmio leva Bagé à classificação após anos de ausência no mata-mata da Divisão de Acesso

Técnico busca devolver o clube da fronteira à elite do Gauchão. Karen Rodrigues / G.E. Bagé/Divulgação

Com uma rodada de antecedência, o Bagé garantiu vaga no mata-mata da Divisão de Acesso do Gauchão. Mesmo empatando em 0 a 0 com o Passo Fundo em casa, na noite desta quarta-feira (23), o time alcançou a classificação sendo comandado pelo ex-centroavante do Grêmio, Gilson Maciel.

Conhecido pelo apelido de Gilson “Cabeção”, ele ainda era jogador do Tricolor de Porto Alegre quando o clube da Fronteira disputou a elite gaúcha pela última vez, em 1994.

Conhecido por balançar as redes adversárias quando atleta, o treinador construiu uma campanha que se destaca pela solidez defensiva, com a melhor defesa do torneio: apenas quatro gols sofridos em 13 jogos.

— Estamos com o grupo de trabalho bastante unido em prol dos objetivos. Atingimos a primeira meta traçada em nosso vestiário que era garantir a classificação para a próxima fase — destaca Maciel.

Distância também é rival

Para o treinador, o grupo conseguiu superar uma fase classificatória difícil, com partidas equilibradas. O desempenho é valorizado por outro desafio enfrentado pela equipe: a distância.

— Somos o time que mais viajou nesta etapa e, por isso mesmo, valorizo muito nosso time, pela entrega, pelo entendimento do nosso sistema de jogo, frente tantas dificuldades, fazendo com que o Grêmio Bagé esteja entre os oito, mantendo a chama acesa pelo sonho principal — afirma Maciel.

Já são seis anos que os jalde-negros sequer avançavam à fase eliminatória da competição. No domingo (27), às 15h, o Bagé visitará o já eliminado Santa Cruz.

— É um time tradicional no Rio Grande do Sul, sempre muito complicado jogar nos Plátanos. Mesmo que eles não tenham mais chances matemáticas de classificação, todos são profissionais que querem dar o seu melhor em campo. Ou seja, não teremos facilidades, com toda certeza — projeta Maciel.

O técnico da equipe da Fronteira ressalta a necessidade de buscar um resultado positivo para melhorar a posição na tabela. Hoje, o Bagé é o sétimo colocado.

— Todos no Bagé estão felizes com o momento atual, com a classificação, mas focados nestes dias que antecedem a partida para desenvolvermos o melhor em campo, a fim de ficarmos numa posição ainda melhor na tabela, para termos vantagem de definir em casa na próxima fase — enfatiza.

Jogos da 15ª rodada

Sábado (26), às 15h30min

União Frederiquense x Gaúcho

Brasil de Farroupilha x Esportivo

Domingo (27), às 15h

Passo Fundo x Glória

Veranópolis x Inter-SM

Santa Cruz x Bagé

Novo Hamburgo x Gramadense

Lajeadense x Real

Classificação da Divisão de Acesso

Aimoré — 31 pontos Inter-SM — 26 pontos Gramadense — 24 pontos Passo Fundo — 24 pontos Veranópolis — 23 pontos Novo Hamburgo — 21 pontos Bagé — 21 pontos Lajeadense — 20 pontos Brasil-Far — 15 pontos Santa Cruz — 15 pontos Glória — 13 pontos União-FW — 10 pontos Esportivo — 8 pontos Gaúcho — 6 pontos Real* — 2 pontos Futebol Com Vida** — 0 ponto

*Rebaixado