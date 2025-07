Evento em livraria marca lançamento da biografia de Paulo Sant'Ana

Fernando Ernesto Corrêa e Márcio Pinheiro autografaram a obra em sessão na livraria A Página, no Shopping Praia de Belas. Renan Mattos / Agencia RBS

A vida de Paulo Sant'Ana, um dos maiores comunicadores do Rio Grande do Sul e gremista delirante, está eternizada nas 286 páginas da biografia Paulo Sant'Ana — O Gênio Indomável. Escrito por Márcio Pinheiro, o livro foi lançado na noite desta terça-feira (22) em uma sessão de autógrafos realizada na livraria A Página, no Shopping Praia de Belas, na Capital.

O projeto que originou a obra surgiu no início de 2024 e partiu de uma ideia de Fernando Ernesto Corrêa, acionista do Grupo RBS. Amigo de Sant'Ana desde os anos 1970, ele sentia que talvez o comunicador pudesse estar sendo esquecido. A biografia é uma forma não só de manter o cronista ativo no imaginário como de deixar um registro aprofundado de sua trajetória.

— Achei que o livro seria realmente uma forma de perpetuar a figura do Santana — contou Corrêa em entrevista ao Sala de Redação nesta terça.

— Santana morreu faz oito anos, completados agora, morreu e está morrendo mesmo, com perdão da redundância. Ele não é mais lembrado, ele não é estudado nas academias, as crônicas dele entraram quase no esquecimento, então o Fernando achava que tinha que ser lembrado por isso — reforçou Pinheiro na mesma entrevista.

O escritor revelou que conversou com mais de 30 pessoas para construir a obra. Foram entrevistados médicos, colegas e executivos do Grupo RBS.

Pinheiro, inclusive, trabalhou em três oportunidades com Sant'Ana. O gosto em comum pela música brasileira aproximou os dois. Agora, o escritor se sente lisonjeado pela oportunidade de contar a história do amigo.