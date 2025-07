EUA vencem o Brasil e conquistam a Copa América feminina de basquete

Hannah Hidalgo foi um dos destaques dos EUA. FIBA Americas / Divulgação

Em um confronto de invictos, os Estados Unidos venceram o Brasil, por 92 a 84, neste domingo (6), e conquistaram o título da Copa América feminina de basquete pela quinta vez. Além da taça, as estadunidenses ainda ficaram com a vaga direta na Copa do Mundo de 2026, que será realizada na Alemanha.

Esta foi a primeira competição da técnica Pokey Chatman no comando da seleção, que agora precisará disputar o Pré-Mundial, assim como Canadá, Argentina, Porto Rico e Colômbia.

A decisão

Brasil lutou muito, mas não conseguiu superar os EUA. FIBA Americas / Divulgação

O jogo no Centro de Deportes Colectivos de Santiago, no Chile, palco dos Jogos Pan-Americanos de 2023, foi extremamente equilibrado.

A seleção brasileira sofreu com o forte jogo coletivo e o poderio defensivo dos Estados Unidos, que levaram ao torneio uma equipe sub-23, formada por jogadoras universitárias (NCAA).

Principais destaques do Brasil no torneio, a ala-pivô Damiris, do Indiana Fever, e a pivô Kamilla Cardoso, do Chicago Sky, times da WNBA, foram fortemente marcadas.

Kamilla foi quem mais sofreu e acabou pendurada, com quatro faltas, ainda no terceiro período.

Os primeiros cinco minutos de jogo foram de troca de pontos e liderança. Mas quando Madison Booker apanhou um rebote e converteu uma cesta, colocando os EUA em vantagem de 13 a 12, as estadunidenses assumiram o controle do placar até o período se encerrar em 25 a 22.

A equipe brasileira reagiu no segundo quarto e com a dupla Damiris e Kamilla virou o marcador em 27 a 25. Os EUA chegaram a liderar em 40 a 39, mas o Brasil reagiu no final e foi para o intervalo vencendo por 47 a 45, com 20 pontos de Damiris.

No terceiro período, os dois times seguiram se alternando em pontos e liderança do marcador, que foi favorável à seleção brasileira por um ponto (66 a 65), deixando a decisão da medalha de ouro e da vaga para a Copa do Mundo para os 10 minutos finais.

E o quarto período foi dominado pela equipe estadunidense, que assumiu a liderança em 70 a 69 e não deu mais brechas. Com uma forte marcação e protegendo muito bem o garrafão, os EUA foram abrindo vantagem até o final em 92 a 84 e repetiram as conquistas de 1993, 2007, 2019 e 2021.

Destaques

Damiris foi a melhor jogadora do Brasil. FIBA Americas / Divulgação

Com 27 pontos e seis rebotes, a armadora Mikayla Blakes, da universidade de Vanderbilt, foi eleita a MVP da decisão e do campeonato.

Os EUA ainda contaram com 16 pontos, sete rebotes e quatro assistências da ala-armadora Hannah Hidalgo, da universidade de Notre Dame, e 11 pontos e sete rebotes da ala Joyce Edwards, da universidade da Carolina do Sul.

No Brasil, Damiris anotou 35 pontos, fez quatro assistências e pegou oito rebotes. A armadora Bella Nascimento contribuiu com 24 e Kamilla Cardoso fez 19.

Seleção do torneio

As brasileiras Damiris e Kamilla foram eleitas para o time ideal do campeonato, ao lado das campeãs Hannah Hidalgo e Mikayla Blakes e da canadense Syla Swords.