EUA vence Guatemala (2-1) e vai à final da Copa Ouro

Um chute que o goleiro guatemalteco Kenderson Navarro conseguiu defender sem controle foi convertido por Luna no meio da área, abrindo o placar logo no início, de pé esquerdo.

O mesmo meio-campista de ascendência mexicana marcou o segundo gol aos 15 minutos, com um potente chute de pé direito de fora da área em que a bola foi parar no fundo da rede de Navarro.

Após os dois gols de Luna, os guatemaltecos, comandados pelo mexicano Luis Fernando Tena, pareceram desmoronar, mas conseguiram se recuperar no decorrer do primeiro tempo.

O segundo tempo começou mais equilibrado, com as duas equipes atacando, e Patrick Agyemang quase marcou para os Estados Unidos aos 63 minutos, quando se livrou dos marcadores e superou o goleiro Navarro, mas chutou para fora.

A Guatemala não se rendeu e Olger Escobar chutou de pé direito do meio da área, com assistência de Arquímides Ordóñez, longe do alcance do goleiro Matt Freese aos 80 minutos de jogo.