Estreante em Wimbledon, Solana Sierra é primeira argentina na 3ª rodada em 16 anos

Nesta quarta-feira (2), 16 anos depois, Sierra venceu a britânica Katie Boulter , 43ª do mundo, por 2 a 1 , parciais de 6/7 (7-9), 6/2 e 6/1, em 1h53min de partida na quadra 1 do All England Club e se tornou a primeira argentina a se classificar para a terceira rodada em Londres desde Dulko .

Número 101 na classificação da WTA, Sierra ainda não tem títulos no circuito e suas maiores conquistas são um Challenger no saibro de Antalya, na Turquia, em março deste ano, e o vice-campeonato júnior de Roland Garros em 2022.

Em Wimbledon, a jogadora de 21 anos nascida em Mar del Plata acabou perdendo na terceira rodada do qualifying , mas acabou ficando com uma vaga, após a desistência belga Greet Minnen .

Osaka vence mais uma e vai à 3ª rodada depois de sete anos

Bicampeã do Australian Open e do US Open, a japonesa Naomi Osaka segue sua caminhada para retomar seu melhor nível. Ex-número 1 do mundo e atual 53ª colocada, ela venceu a tcheca Kateřina Siniaková por 6/3 e 6/2 e voltará a jogar a terceira fase em Londres, após sete anos.