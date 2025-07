Espanha vence Suíça (2-0) e avança às semifinais da Eurocopa feminina

Sem mostrar o futebol brilhante da primeira fase, a atual campeã mundial Espanha derrotou a Suíça por 2 a 0 nesta sexta-feira (18), em Berna, e avançou para as semifinais da Eurocopa no estádio Wankdorf.

As esperanças dos quase 30 mil torcedores da seleção da casa foram desaparecendo quando Athenea del Castillo, que havia acabado de entrar em campo, balançou as redes (66'). Claudia Pina fechou o placar cinco minutos depois (71').

Mariona Caldentey errou sua cobrança logo aos 7 minutos. A capitã Paredes acertou a trave de cabeça pouco antes do intervalo (42'). E no segundo tempo a trave evitou duas vezes que Patri Guijarro e Esther González abrissem o placar (61').

Com o tempo passando e a partida caminhando para a prorrogação, a treinadora da Espanha Montse Tomé olhou para o banco e chamou Athenea, que já havia marcado contra a Itália. A camisa 10 abriu caminho para a vitória com categoria após um passe de Aitana Bonmatí, eleita a melhor jogadora do jogo.