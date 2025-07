Eslovaca é campeã júnior de Wimbledon

Ohánková com o troféu de campeã.

Em Londres, Pohánková repetiu a conquista da compatriota Renáta Jamrichová, vencedora da edição de 2024 e que também ganhou o Australian Open do ano passado. Além das duas, Kristína Kučová (US Open 2007) e Tereza Mihalíková (Australian Open de 2015) foram as outras eslovacas campeãs em Grand Slam júnior.