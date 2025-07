Escalação do Fluminense para enfrentar o Chelsea: veja o provável time

O Fluminense de Renato Portaluppi tem mais um grande desafio pela frente no Mundial de Clubes. Nesta terça-feira (8), enfrenta o Chelsea pela semifinal do torneio .

Com isso, Renê, um velho conhecido da torcida do Inter, deve entrar entre os titulares no Estádio MetLife, em Nova Jérsei, no lugar de Freytes.