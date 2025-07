Entenda o motivo e como surgiu o apelido de Diogo "Jota"

Diogo José Teixeira da Silva. Conhecido no mundo do futebol como Diogo Jota . O apelido do jogador, morto nesta quinta-feira (3) , é uma forma de encurtar o "José", nome comum em Portugal — apesar de foneticamente o "J." contar com a mesma quantidade de letras.

A nomenclatura surgiu ainda na sua formação, quando joga ao lado de outros Diogos. No Wolverhampton, o atacante chegou a usar "Silva" na camisa. No Liverpool, usava "Diogo J." atrás da camisa.

Pneu furado teria motivado acidente

A apuração das causas ainda está no início, mas as autoridades locais afirmam que um pneu furado da Lamborghini do jogador teria motivado o acidente. Também presente no carro, o irmão do atleta, André Silva, também morreu.