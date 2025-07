Entenda a divisão dos direitos de Richard Ríos e como ela pode influenciar saída do Palmeiras

O volante Richard Ríos, do Palmeiras, segue cobiçado por clubes da Europa. Porto, Benfica e Roma são apontados como os principais interessados no futebol do atleta colombiano. O Palmeiras já recusou uma proposta da Roma para contratar o meio-campista. Richard Ríos se destacou na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, e é um dos principais nomes do time de Abel Ferreira desde o ano passado.