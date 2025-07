Enquete GZH: quem vai para as semifinais do Mundial de Clubes? Vote.

O Mundial de Clubes chegou às quartas de final . Dos 32 times iniciais, apenas oito sobreviveram até este ponto da competição. O próximo desafio é estar entre os quatro classificados para as semifinais , que ocorrem na próxima terça (8) e quarta-feira (9).

Vencedor do confronto de brasileiros das oitavas, o Palmeiras tem o Chelsea pela frente . O time de Londres avançou de fase depois de golear o Benfica.

No último duelo desta etapa, Real Madrid e Borussia Dortmund vão reproduzir o confronto que decidiu a Champions League de 2024, no qual os espanhóis levaram a melhor. Nas oitavas, o Real superou a Juventus e o Dortmund, o Monterrey.

Enquete

Zero Hora quer saber: quem você acha que vai para as semifinais do Mundial de Clubes? Vote na enquete abaixo.