Emma Raducanu e Naomi Osaka avançam à 2ª rodada do WTA 1000 de Montreal

Raducanu continua em boa fase após chegar às semifinais do torneio de Washington na semana passada. Ela estreou na cidade canadense nesta segunda com uma vitória por 6/2 e 6/4 sobre a romena Elena-Gabriela Ruse .

A britânica de 22 anos salvou cinco break points antes de conquistar sua primeira vitória no Aberto do Canadá em sua carreira.

Enquanto isso, a ex-número um do mundo Naomi Osaka derrotou com facilidade a canadense Ariana Arseneault por 6/4 e 6/2, sua primeira vitória neste torneio em sete anos.

— Acho que as melhores jogadoras estão aqui. Foi difícil jogar contra a Ariana porque eu não tinha muitas informações sobre ela. Estou feliz com meu retorno e grata por poder participar do torneio — disse Osaka, de 27 anos, 49ª colocada no ranking da WTA.