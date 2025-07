Emma Raducanu desbanca campeã de 2023 e vai desafiar Sabalenka em Wimbledon

A festa da torcida britânica foi grande, nesta quarta-feira (2), na quadra central do All England Club. O público comemorou muito, a vitória da local Emma Raducanu sobre a tcheca Markéta Vondroušová, vencedora do torneio em 2023. Com um duplo 6/3, em 1h22min de jogo, a tenista de 22 anos garantiu vaga na terceira rodada e agora vai encarar a bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking mundial.