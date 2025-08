Emerson Royal é anunciado pelo Flamengo e contratação pode desfalcar o Corinthians

O Flamengo anunciou, na noite deste sábado, a contratação do lateral-direito Emerson Royal, que estava no Milan. O jogador de 26 anos, com convocações para a seleção brasileira, assinou contrato com o clube carioca até dezembro de 2028. Com isso, o mercado da bola no Brasil pode se movimentar ainda mais e chegar a afetar o Corinthians.