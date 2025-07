Em meio a interesse da Mercedes, Verstappen declara 'fidelidade' à Red Bull na Fórmula 1

Alvo de recente polêmica por causa do interesse da Mercedes nesta semana de preparação para a disputa do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, Max Verstappen amenizou o assunto nesta quinta-feira e disse não prever uma saída da Red Bull.

Vencedor das últimas quatro edições de F-1 pela atual escuderia, o holandês viu a sua hegemonia ser interrompida pelo bom desempenho da McLaren. Na classificação do Mundial de pilotos, ele aparece na terceira colocação com 155 pontos, atrás justamente dos dois rivais da equipe Inglesa. Oscar Piastri lidera (216) a classificação e Lando Norris surge no segundo posto (201).