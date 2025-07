Com gols e pênalti nos acréscimos, Real Madrid vence Borussia e avança para pegar o PSG na semifinal do Mundial

Mesmo em reconstrução sob o comando de Xabi Alonso, o Real Madrid segue a sina de estar entre os melhores. Neste sábado (5), os espanhóis venceram o Borussia Dortmund, por 3 a 2, e garantiram classificação às semifinais do Mundial de Clubes.

Gonzalo García, Fran García, crias da base merengue, e Mbappé marcaram os gols da vitória no MetLife, em Nova Jérsei. Beier e Guirassy fizeram para os alemães em jogo com três gols e um pênalti nos acréscimos do segundo tempo.

Na quarta-feira (9), o Real Madrid enfrentará o PSG, atual campeão da Champions League. Um dia antes, na outra semifinal, o Fluminense, único brasileiro ainda vivo na briga pelo título, pega o Chelsea.

Escalações

No lado do Real Madrid, mesmo recuperado de uma gastroenterite, Mbappé iniciou no banco de reservas mais uma vez, com Vinícius Jr. e Gonzalo García formando a dupla de ataque. No Borussia, que não pôde contar com Jobe Bellinghan, suspenso, Brandt foi escalado desde o início, com a missão de municiar Adeyemi e Guirassy.

O jogo

Foi o Borussia que assustou pela primeira vez. Aos cinco, Svensson recebeu em velocidade pela esquerda. Após toque de Adeyemi, o lateral cruzou. Brandt apareceu e cabeceou para fora, perto do gol de Courtouis.

Gol

A reação foi rápida, com marcação alta e jogada pelas laterais. Aos nove, a pressão espanhola deu resultado. Vinícius Jr. tocou para Guler, que cruzou com perfeição. Gonzalo García finalizou e marcou o seu quarto gol na competição, dividindo a artilharia com Di María e Marcos Leonardo.

Gonzalo finalizou com estilo: 1 a 0. ANGELA WEISS / AFP

Real Madrid amplia

Com o gol sofrido, o Borussia se desestabilizou. Aos 19, o Real ampliou. Gonzalo García acionou Alexander-Arnould, que cruzou. Fran García apareceu no meio da área e chutou firme, superando Kobel.

"Olé" antes dos 30 minutos

Com o domínio no placar, e com parte da torcida gritando "olé" nas arquibancadas, a vitória merengue quase virou goleada com Bellingham aos 26, mas o inglês desperdiçou. Vinícius Jr. também tentou, de cobertura, aos 39, mas sem sucesso. Os alemães até partirar algumas vezes para o ataque, mas, em todos, pararam no sistema defensivo adversário.

Segundo tempo

O Borussia voltou do intervalo com três trocas. A mais significativa foi a entrada do brasileiro Yan Couto na vaga de Sule. Um lateral ofensivo no lugar de um zagueiro, o que pouco adiantou. O time alemão insistia, mas sem efetividade. Ao mesmo tempo, sofria com contragolpes liderados por Vinícius Jr. e Gonzalo García.

Confortável no confronto, Xabi Alonso aproveitou para poupar os pendurados Bellingham e Vinícius Jr.. Chance para Modrid e Mbappé, que foram a campo.

Bensebaini e Valverde em disputa de bola. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Fôlego renovado

A entrada das duas estrelas trouxe ânimo aos espanhóis. E arrefeceram o ímpeto alemão. Aos 28, Modrid finalizou e parou em Kobel. Um minuto depois, Mbappé fez bela jogada pela direita e chutou cruzado, meio sem ângulo, parando no goleiro.

Os minutos finais foram de um Real Madrid trocando passes, fazendo o tempo passar, com um Borussia que parecia completamente sem reação do outro lado.

Emoção nos acréscimos

Até que, aos 46, Ryerson cruzou e Beier completou para o gol. O Real logo marcou, com Mbappé, aos 48. Na comemoração, homenageou Diogo Jota, morto em acidente de trânsito na quinta-feira (3).

Em um final eletrizante, ainda teve tempo de um pênalti para o Borussia. Guirassy cobrou e anotou. No último lance do jogo, Sabitzer ainda teve chance de empatar. Courtouis salvou, e o Real avançou.

FICHA TÉCNICA

Mundial de Clubes — Quartas de final — 5/7/2025

Real Madrid (3)

Courtois; Alexander-Arnould (Ceballos, 21'/2°T), Rudiger, Huijsen e Fran García; Tchouaméni (Asencio, 38'/2°T), Valverde, Guler e Bellingham (Modric, 21'/2°T); Vinícius Jr. (Mbappé, 21'/2°T) e Gonzalo Garcia (Rodrygo, 40'/2°T). Técnico: Xabi Alonso.

Borussia Dortmund (2)

Kobel; Sule (Yan Couto, INT), Anton e Bensebaini; Ryerson, Gross (Nmecha, INT), Sabitzer, Brandt (Durantville, 17'/2°T (Chukwuemeka, 36'/2°T)) e Svensson; Adeyemi (Beier, INT) e Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

GOLS: Gonzalo Garcia, aos nove minutos do primeiro tempo, Fran García, aos 19 minutos do primeiro tempo, e Mbappé, aos 48 do segundo tempo (R); Beier, aos 46 minutos do segundo tempo, e Guirassy, aos 54 minutos do segundo tempo (B).

CARTÕES AMARELOS: Gross e Yan Couto (B) e Mbappé (R).

CARTÃO VERMELHO: Huijsen (R).

ARBITRAGEM: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Danilo Manis e Rafael Alves (trio brasileiro). VAR: Nicolás Gallo (COL).