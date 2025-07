Em jogo com dois expulsos e grave lesão, PSG elimina Bayern e avança no Mundial de Clubes

Na reedição da final da Champions League da temporada de 2019/2020, o final foi diferente daquela noite em Lisboa. Em um jogo decidido no detalhe, o PSG venceu o Bayern de Munique por 2 a 0 e avançou para a semifinal do Mundial de Clubes.

Os franceses acabaram a partida com dois jogadores a menos. Doué, aos 32 minutos do segundo tempo, e Dembelé, já nos acréscimos, fizeram os gols que selaram a classificação francesa.

O time de Luis Enrique enfrentará o Real Madrid, que superou o Borussia Dortmund, na semifinal.

Equilíbrio entre os times

A primeira chance da partida aconteceu logo aos dois minutos. Olise perdeu a bola para Doué na intermediária de defesa. O francês conduziu e arriscou da entrada da área, com o chute passando ao lado do gol de Neuer.

O próprio Olise respondeu logo na sequência, aos cinco. Pavlovic passou de calcanhar para o inglês, que defende a França, que arrematou. A bola parou na defesa de Donnarumma.

Os franceses chegaram novamente aos 18 minutos em um contra-ataque. Barcola achou Hakimi pelo lado direito. O marroquino cruzou rasteiro e Kvaratskhelia fechou no segundo poste, mas chutou na rede pelo lado de fora.

O PSG continou em cima. Doué rolou para o meio, Upamecano escorregou dentro da área e Fabián Ruiz chegou batendo. A bola subiu muito e foi por cima do gol alemão.

Olise voltou a assustar. Ele recebeu mano a mano com Nuno Mendes, balançou o português e bateu de direita. Donnarumma se esticou todo e conseguiu espalmar para escanteio.

Aos 31, Kvaratskhelia ficou perto de marcar. O georgiano invadiu a área pela esquerda, driblou a marcação e finalizou cruzado. Neuer fez uma grande defesa, mas deu rebote. O camisa 7 tentou novamente e parou mais uma vez no goleiro alemão.

Sete minutos depois, Kane foi o responsável por quase marcar. Coman fez boa jogada pelo lado esquerda, levou a melhor sobre João Neves e cruzou na área. O centroavante inglês aparou de cabeça, mandando por cima do gol francês.

Donnarumma salvou o PSG no minuto seguinte. Pavlovic lançou dentro da área para Musiala, o alemão não tocou na bola e ela ia entrando direto. O camisa 1 francês se esticou novamente e fez milagre.

O gol alemão saiu nos acréscimos do primeiro tempo em cabeçada de Upamecano. No entanto, o lance foi anulado menos de 30 segundos depois que a bola entrou no gol. O zagueiro estava visivelmente impedido na cobrança de falta.

No último minuto, uma cena que vai correr o mundo. Musiala dividiu a bola com Donnarumma e Pacho na linha de fundo e torceu o pé. O alemão não conseguiu levantar e saiu de cama de maca, com suspeita de grave lesão no tornozelo esquerdo.

Gols e expulsões francesa

O Bayern fez uma troca pela saída precoce de Musiala. Gnabry entrou na vaga do lesionado. Os franceses voltaram iguais para a etapa final.

E se o goleiro salva de um lado, do outro também. Aos três, Barcola recebeu em profundidade, adentrou a área e chutou alto. Neuer fez uma defesa espetacular e manteve o zero no placar.

O time de Munique voltou a chegar ao gol de Donnarumma, mas sem assustar. Aos 15, Olise arriscou para o gol e o goleiro italiano fez fácil defesa.

E as melhores chances dos alemães seguiram saindo dos pés do inglês naturalizado francês. O camisa 17 invadiu a área e chutou para o gol. A bola subiu e foi para fora.

E se Neuer salvou inúmeras vezes, quase entregou o gol aos 28 minutos. O goleiro errou na saída de bola, perdeu para Kvaratskhelia e o lance sobrou para Dembelé, que tinha entrado há poucos minutos. O francês bateu fraco, a bola parecia ter o caminho do gol, mas saiu ao lado da trave.

Aos 32, o goleiro não teve o que fazer. João Neves roubou a bola de Kane no meio de campo e articulou com Hakimi pelo lado direito. O marroquino achou Doué e passou.

Escolhido como melhor o melhor jogador jovem da última Champions League, o francês arriscou de canhota e contou com o escorregão de Neuer para abrir o placar em Atlanta.

Logo depois do gol marcado, o PSG ficou com 10 homens em campo. Pacho chegou atrasado em lance com Muller e atingiu com a sola a canela do alemão. O árbitro não teve dúvidas e expulsou diretamente o zagueiro equatoriano.

O Bayern voltou a ter um gol anulado aos 41 minutos. Após levantamento na área, Kane tocou de cabeça, a bola desviou na trave e entrou. No entanto, o inglês estava impedido.

Já nos acréscimos, uma reviravolta. Lucas Hernández foi expulso de forma direta e a pressão alemã aumentou. No entanto, contra grandes times, é necessário aproveitar as oportunidades.

Em um contra-ataque rápido, Hakimi driblou três jogadores do Bayern e achou Dembelé dentro da área. O camisa 10 chutou cruzado e fez o segundo dos parisienses.

Na loucura do fim, o árbitro Anthony Taylor ainda marcou um pênalti para o time alemão. O VAR chamou o inglês para retirar a penalidade.

FICHA TÉCNICA

Mundial de Clubes — Quartas de final — 5/7/2025

PSG (2)

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz (Zaïre-Emery, 35’/2ºT); Barcola (Dembelé, 24’/2ºT), Doué Lucas Hernández, 35’/2ºT) e Kvaratskhelia (Lucas Beraldo, 37’/2ºT). Técnico: Luis Henrique.

Bayern de Munique (0)

Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic (Boey, 33’/1ºT) (Raphael Guerrero, 42’/2T); Kimmich, Pavlovic (Goretzka, 35’/2ºT), Olise, Musiala (Gnabry, INT) e Coman (Muller, 35’/2ºT); Kane. Técnico: Vincent Kompany.

GOLS: Doué (P), aos 32min, e Dembelé (P), aos 50 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS: Laimer (B) e Doué (P)

CARTÃO VERMELHO: Pacho (P) e Lucas Hernández (P)

ARBITRAGEM: Anthony Taylor, auxiliado por Gary Beswick e Adam Nunn (trio inglês). VAR: Ivan Bebek (Croácia).