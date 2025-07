Em boa fase na Série D, São José divide o foco entre busca por classificação e a Recopa Gaúcha

Giovane é o artilheiro do São José na competição com seis gols. Eduardo Torres / São José/Divulgação

Adversário do Grêmio na Recopa Gaúcha, que será disputada na próxima terça-feira (8), o São José está embalado na Série D. A equipe da Capital tem a possibilidade de confirmar presença na próxima fase da competição no sábado (5), quando enfrenta o Guarany de Bagé, no Passo D'Areia.

Na noite de segunda-feira (30), a equipe comandada por Sandro Resende — que fez sua estreia — bateu o São Luiz, em Ijuí, por 2 a 1. Com a vitória, o time chegou aos mesmo 19 pontos do Joinville, segundo colocado do grupo. O líder é o Barra-SC, com 20. O Marcílio Dias fecha a zona de classificação com 15 pontos.

Leia Mais São José vence o São Luiz e chega ao sexto jogo sem derrota na Série D

Fora a derrota para o time de Bagé, a campanha do Zeca na Série D tem cinco vitórias e quatro empates. Pela frente, para confirmar a classificação para a próxima fase, são três partidas em casa e uma fora.

O técnico do São José enfatiza que, apensa da posição confortável no grupo, o time ainda precisa garantir a classificação. Para tanto, nas quatro partidas restantes terá dois confrontos diretos (contra Joinville e Marcílio Dias) e também irá encarar a única equipe que o derrotou até aqui.

Resende ressalta momento vivido na Série D. Kelly Bandeira / São José/Divulgação

— O Guarany foi o adversário que nos derrotou no jogo de ida, então precisamos buscar esses pontos que ficaram lá em Bagé, jogando aqui nos nossos domínios no Passo d'Areia, onde somos muito fortes — enfatizou Resende.

Confiança no trabalho

O diretor executivo do São José, Nilton Batista, prevê um confronto complicado contra o Grêmio. Não apenas pela força do adversário, mas também pelo foco dividido com a Série D.

— Acho que a Recopa poderia ter sido antecipada para o início da parada do Mundial de Clubes. Como não foi feito, vai ser no meio de dois jogos para nós — aponta.

Batista reforça que o foco do clube está em buscar a classificação para a segunda fase na quarta divisão nacional e, depois, conquistar o acesso para a Série C. Mesmo assim, garante que o Zeca não irá "deixar de lado" a Recopa: