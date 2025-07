Iga Swiatek e seu primeiro troféu de Wimbledon. Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

O público que lotou as arquibancadas da quadra central do All England Club, na ensolarada tarde deste sábado (12), em Londres, esperava ver uma final equilibrada, que definiria a oitava campeã distinta de Wimbledon, após o bicampeonato de Serena Williams em 2016.

Porém, para incredulidade de todos, a polonesa Iga Swiatek massacrou a estadunidense Amanda Anisimova e venceu por 2 a 0, com duplo 6/0, em apenas 57 minutos de partida. Esta foi apenas a segunda vez, na Era Aberta (a partir de 1969), que uma jogadora conquistou um Grand Slam com esse placar. Em 1988, em Roland Garros, a alemã Steffi Graf bateu a russa Natalia Zvereva.

Este é o sexto título de Swiatek em um torneio deste porte. Antes, ela já havia vencido quatro vezes em Roland Garros (2020, 2022, 2023 e 2024) e uma vez o US Open (2022).

Para garantir o 23º troféu de sua carreira, a polonesa de 24 anos venceu sete jogos na grama inglesa e perdeu apenas um set.

Além da inédita conquista em Wimbledon, Swiatek quebrou um jejum que perdurava desde 8 de junho do ano passado, quando em Roland Garros conquistou o tetra do Aberto da França. Desde então, a ex-número 1 do mundo não vencia um torneio.

A final

As duas jogadoras disputavam a final em Londres pela primeira vez em suas carreiras. Porém, Swiatek demonstrou sua maior experiência diante de uma nervosa Anisimova, que pouco pode fazer em quadra.

No set inicial, foram três quebras de saque, 27 pontos da polonesa contra apenas nove da estadunidense, que cometeu 14 erros não forçados contra somente dois da europeia.

Iga Świątek e seu primeiro troféu de Wimbledon.O segundo set foi idêntico e Swiatekconquistou três quebras de saque, ganhando 28 contra 15 pontos e cometendo nove contra 15 erros não forçados.