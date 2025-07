"Ele foi muito bem", diz Abel Braga sobre Renato Portaluppi após classificação do Fluminense no Mundial

Abel Braga fez elogios à estratégia de Renato contra a Inter de Milão. Bruno Flores / Agencia RBS

A vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre a Inter de Milão rendeu elogios do mundo inteiro ao time carioca. O técnico Renato Portaluppi foi bastante lembrado pela boa atuação da equipe, que enfrentará o Al Hilal pelas quartas de finais do Mundial de Clubes.

Entre os que elogiaram o técnico do time carioca está o ex-treinador do Inter, Abel Braga, que também teve passagem vitoriosa pelo Fluminense. Ele foi entrevistado no programa Show dos Esportes nesta quarta-feira (2) e comentou sobre o resultado positivo do Tricolor.

— Acho que não precisa falar do Renato. O jeito dele de ser é assim, mas ele trabalha muito bem, sempre teve ótimos resultados. Isso é muito bom para o futebol brasileiro — disse Abel, que ainda chamou Portaluppi de amigo.

Entre os pontos destacados por Abel Braga, a marcação, principalmente executada pela defesa, foi o principal para superar o time italiano, que é o atual vice-campeão da Champions League.

— O Renato foi muito bem nesse jogo. Ele foi muito bem em espelhar o Fluminense na Inter de Milão, com o negócio dos três zagueiros. Com os três zagueiros jogando mais próximos, sem ter que cobrir lateral, eles tiveram uma atuação muito boa. Eles praticamente não perderam uma bola em cruzamentos — citou o ex-técnico do Inter que reforçou a importância da classificação de Palmeiras e Fluminense para o futebol brasileiro.

A estratégia de espelhar o adversário consiste em utilizar o mesmo esquema de jogo que o oponente com o objetivo de aproveitar os erros individuais para explorar contra-ataques. Geralmente, é utilizado em um contexto mais reativo.

