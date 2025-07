Editoria de Esportes de Zero Hora elege a seleção do Mundial de Clubes 

Encerrado no domingo (13) com a impactante vitória do Chelsea sobre o PSG , o Mundial de Clubes entrou no calendário para ficar. Ao longo de 30 dias, foram 63 partidas cheias de histórias e destaques.

A escalação no formato 4-3-3 contou com quatro jogadores do Chelsea e três do PSG. Fluminense e Al-Hilal entraram com dois jogadores cada. Confira: